Fitz's Bar в Амстердаме
О месте
Элегантный коктейль-бар премиум-класса. Известен своими креативными коктейлями, винтажной посудой и изысканными закусками. Бар предлагает камерную обстановку, а летом открывается терраса с видом на Остерпарк.
Особенности
Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Принимают карты
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Mauritskade 61, 1092 AD Amsterdam
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 00:00