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Fitz's Bar в Амстердаме

Fitz's Bar

О месте

Элегантный коктейль-бар премиум-класса. Известен своими креативными коктейлями, винтажной посудой и изысканными закусками. Бар предлагает камерную обстановку, а летом открывается терраса с видом на Остерпарк.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Принимают карты
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Mauritskade 61, 1092 AD Amsterdam
+31208020202

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 00:00
Вторник17:00 - 00:00
Среда17:00 - 00:00
Четверг17:00 - 00:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 00:00
Контакты
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