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Byzantine and Christian in Athens

Byzantine and Christian

About

A leading institution in Greece, housing approximately 30,000 exhibits of Byzantine and post-Byzantine art. The collection includes icons, mosaics, sculptures, ceramics, and textiles (4th–20th centuries), displayed across two main sections: "Byzantium" and "From Byzantium to the Modern Era."

Contacts

Leof. Vasilissis Sofias 22, Athina 106 75
+302132139517

Extra Info

HOURS
Monday08:30 - 15:30
Wednesday08:30 - 15:30
Thursday08:30 - 15:30
Friday08:30 - 15:30
Saturday08:30 - 15:30
Sunday08:30 - 15:30