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Byzantine and Christian в Афинах

Byzantine and Christian

О месте

Ведущее учреждение Греции, хранящее около 30 000 экспонатов византийского и поствизантийского искусства. Коллекция включает иконы, мозаики, скульптуры, керамику и ткани (IV–XX вв.), размещенные в двух основных зонах: «Византия» и «От Византии до современной эпохи».

Контакты

Leof. Vasilissis Sofias 22, Athina 106 75
+302132139517

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:30 - 15:30
Среда08:30 - 15:30
Четверг08:30 - 15:30
Пятница08:30 - 15:30
Суббота08:30 - 15:30
Воскресенье08:30 - 15:30
Контакты
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