Досуг и развлечения в Афины
Крупнейший музей Греции и один из важнейших в мире, посвященный древнегреческому искусству. Он расположен в неоклассическом здании XIX века и хранит богатейшую коллекцию находок (более 20 000 экспонатов) со всех уголков страны, включая микенское золото, античные статуи и уникальные фрески.
Всемирно известный коктейль-бар, регулярно входящий в топ-10 лучших баров мира. Расположенный в центре города, он предлагает инновационные авторские коктейли, креативно переосмысливающие греческие ингредиенты, а также отличается энергичной атмосферой, занимая большое пространство с несколькими зонами и приватными комнатами.
Уникальное пространство, вдохновленное греческой мифологией, предлагающее тщательно подобранную коллекцию произведений искусства. Галерея сочетает богатое культурное наследие Греции с современным духом, представляя уникальные предметы, несущие собственную историю и красоту, призванные украсить дом и жизнь посетителей.
Пространство современного изобразительного искусства, расположенное в историческом районе Плака у подножия Акрополя.
Известный, уютный ресторан, который славится своей современной интерпретацией греческой кухни (новой греческой кухней). Он предлагает домашнюю атмосферу, качественные сезонные продукты и блюда, вдохновленные традиционными рецептами.
Популярный коктейльный бар и музыкальное пространство в самом центре Афин на исторической площади Карици, известное своей уютной и расслабленной атмосферой. Заведение выделяется стильным интерьером в духе 60-х с современными деталями, продуманным приглушенным освещением и качественным музыкальным сопровождением.
Это место предлагает непринужденную атмосферу и кухню, основанную на сезонных ингредиентах. В меню преобладает средиземноморская кухня с упором на разделение блюд, устойчивое развитие, этичное отношение к продуктам и подход "ноль отходов". Это место сочетает стиль и качественную гастрономию.
Музей хранит находки, обнаруженные при раскопках Агоры — центра общественной жизни, торговли и демократии. Экспозиция демонстрирует предметы быта, монеты, керамику и свидетельства афинской демократии, показывая жизнь простых граждан.
Небольшая живописная православная церковь в центре Афин, расположенная на пешеходной улице Эолу (Aiolou) .Построенная во время турецкой оккупации, изначально она была часовней, а сегодня является уютным местом молитвы в суете столицы.
Легендарный ресторан, первый обладатель звезды Мишлен в Греции, в гавани Микролимано. Шеф Лефтерис Лазару сочетает высокую гастрономию с традициями: от эталонной тарамасалаты и осьминога до «критарото» с чернилами каракатицы и хрустящей дорады. Свежайший улов, безупречный сервис и столики у воды создают атмосферу изысканного морского круиза в Афинах.
Ресторан работает в формате Chef's Table, где гости располагаются за барной стойкой вокруг открытой кухни, наблюдая за приготовлением дегустационного сета из 15–18 подач. Меню представляет собой смелый микс французских техник с экзотическими азиатскими и латиноамериканскими акцентами, а современный интерьер с элементами уличного искусства и секретным кодом для входа подчеркивает эксклюзивную, но при этом динамичную атмосферу заведения.
Современное здание из стекла и бетона у подножия холма. Оно хранит более 4200 артефактов, включая уникальные кариатиды и фризы Парфенона, с великолепным панорамным видом на Акрополь. Стеклянные полы открывают вид на археологические раскопки под музеем.