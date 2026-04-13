Hervé

Ресторан работает в формате Chef's Table, где гости располагаются за барной стойкой вокруг открытой кухни, наблюдая за приготовлением дегустационного сета из 15–18 подач. Меню представляет собой смелый микс французских техник с экзотическими азиатскими и латиноамериканскими акцентами, а современный интерьер с элементами уличного искусства и секретным кодом для входа подчеркивает эксклюзивную, но при этом динамичную атмосферу заведения.