Varoulko Seaside в Афинах
О месте
Легендарный ресторан, первый обладатель звезды Мишлен в Греции, в гавани Микролимано. Шеф Лефтерис Лазару сочетает высокую гастрономию с традициями: от эталонной тарамасалаты и осьминога до «критарото» с чернилами каракатицы и хрустящей дорады. Свежайший улов, безупречный сервис и столики у воды создают атмосферу изысканного морского круиза в Афинах.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Akti Koumoundourou 54, Pireas 185 33
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 00:00
Вторник 13:00 - 00:00
Среда 13:00 - 00:00
Четверг 13:00 - 00:00
Пятница 13:00 - 00:00
Суббота 13:00 - 00:00
Воскресенье 13:00 - 00:00