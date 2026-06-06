Varoulko Seaside в Афинах

О месте

Легендарный ресторан, первый обладатель звезды Мишлен в Греции, в гавани Микролимано. Шеф Лефтерис Лазару сочетает высокую гастрономию с традициями: от эталонной тарамасалаты и осьминога до «критарото» с чернилами каракатицы и хрустящей дорады. Свежайший улов, безупречный сервис и столики у воды создают атмосферу изысканного морского круиза в Афинах.