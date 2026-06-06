Agia Paraskevi Church в Афинах
О месте
Небольшая живописная православная церковь в центре Афин, расположенная на пешеходной улице Эолу (Aiolou) .Построенная во время турецкой оккупации, изначально она была часовней, а сегодня является уютным местом молитвы в суете столицы.
Контакты
Leof. Mesogeion 408, Ag. Paraskevi 153 42
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник07:00 - 21:00
Вторник07:00 - 21:00
Среда07:00 - 21:00
Четверг07:00 - 21:00
Пятница07:00 - 21:00
Суббота07:00 - 21:00
Воскресенье07:00 - 21:00