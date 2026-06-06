Pandora Art Gallery в Афинах

О месте

Уникальное пространство, вдохновленное греческой мифологией, предлагающее тщательно подобранную коллекцию произведений искусства. Галерея сочетает богатое культурное наследие Греции с современным духом, представляя уникальные предметы, несущие собственную историю и красоту, призванные украсить дом и жизнь посетителей.