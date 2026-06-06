Pandora Art Gallery в Афинах
О месте
Уникальное пространство, вдохновленное греческой мифологией, предлагающее тщательно подобранную коллекцию произведений искусства. Галерея сочетает богатое культурное наследие Греции с современным духом, представляя уникальные предметы, несущие собственную историю и красоту, призванные украсить дом и жизнь посетителей.
Контакты
Adrianou 70, Athina 105 56
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 21:00
Вторник10:30 - 21:00
Среда 11:00 - 21:00
Четверг10:30 - 21:00
Пятница10:30 - 21:00
Суббота10:30 - 21:00
Воскресенье10:30 - 21:00