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Pandora Art Gallery в Афинах

Pandora Art Gallery

О месте

Уникальное пространство, вдохновленное греческой мифологией, предлагающее тщательно подобранную коллекцию произведений искусства. Галерея сочетает богатое культурное наследие Греции с современным духом, представляя уникальные предметы, несущие собственную историю и красоту, призванные украсить дом и жизнь посетителей.

Контакты

Adrianou 70, Athina 105 56
+302103314437
www.pandora.gr

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:30 - 21:00
Вторник10:30 - 21:00
Среда 11:00 - 21:00
Четверг10:30 - 21:00
Пятница10:30 - 21:00
Суббота10:30 - 21:00
Воскресенье10:30 - 21:00
Контакты
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