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The Clumsies в Афинах

The Clumsies

О месте

Всемирно известный коктейль-бар, регулярно входящий в топ-10 лучших баров мира. Расположенный в центре города, он предлагает инновационные авторские коктейли, креативно переосмысливающие греческие ингредиенты, а также отличается энергичной атмосферой, занимая большое пространство с несколькими зонами и приватными комнатами.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Praxitelous 30, Athina 105 61
+302103232682
www.theclumsies.gr

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 02:00
Вторник10:00 - 02:00
Среда10:00 - 02:00
Четверг10:00 - 02:00
Пятница10:00 - 02:00
Суббота10:00 - 02:00
Воскресенье10:00 - 02:00
Контакты
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