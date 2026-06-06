The Clumsies в Афинах

О месте

Всемирно известный коктейль-бар, регулярно входящий в топ-10 лучших баров мира. Расположенный в центре города, он предлагает инновационные авторские коктейли, креативно переосмысливающие греческие ингредиенты, а также отличается энергичной атмосферой, занимая большое пространство с несколькими зонами и приватными комнатами.