The Clumsies в Афинах
О месте
Всемирно известный коктейль-бар, регулярно входящий в топ-10 лучших баров мира. Расположенный в центре города, он предлагает инновационные авторские коктейли, креативно переосмысливающие греческие ингредиенты, а также отличается энергичной атмосферой, занимая большое пространство с несколькими зонами и приватными комнатами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Praxitelous 30, Athina 105 61
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 02:00
Вторник10:00 - 02:00
Среда10:00 - 02:00
Четверг10:00 - 02:00
Пятница10:00 - 02:00
Суббота10:00 - 02:00
Воскресенье10:00 - 02:00