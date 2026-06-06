Ale Blues в Афинах
О месте
Популярный коктейльный бар и музыкальное пространство в самом центре Афин на исторической площади Карици, известное своей уютной и расслабленной атмосферой. Заведение выделяется стильным интерьером в духе 60-х с современными деталями, продуманным приглушенным освещением и качественным музыкальным сопровождением.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Plateia Karytsi 10, Athina 105 61
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 11:30 - 03:00
Вторник 11:30 - 03:00
Среда 11:30 - 03:00
Четверг 11:30 - 03:00
Пятница 11:30 - 05:00
Суббота 15:00 - 05:00