Ale Blues в Афинах

О месте

Популярный коктейльный бар и музыкальное пространство в самом центре Афин на исторической площади Карици, известное своей уютной и расслабленной атмосферой. Заведение выделяется стильным интерьером в духе 60-х с современными деталями, продуманным приглушенным освещением и качественным музыкальным сопровождением.