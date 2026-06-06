Okio в Афинах

О месте

Это место предлагает непринужденную атмосферу и кухню, основанную на сезонных ингредиентах. В меню преобладает средиземноморская кухня с упором на разделение блюд, устойчивое развитие, этичное отношение к продуктам и подход "ноль отходов". Это место сочетает стиль и качественную гастрономию.