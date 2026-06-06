Okio в Афинах
О месте
Это место предлагает непринужденную атмосферу и кухню, основанную на сезонных ингредиентах. В меню преобладает средиземноморская кухня с упором на разделение блюд, устойчивое развитие, этичное отношение к продуктам и подход "ноль отходов". Это место сочетает стиль и качественную гастрономию.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Nikis 33 &, Navarchou Nikodimou 3, Athina 105 57
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 01:00
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 01:00
Пятница 18:00 - 01:00
Суббота 18:00 - 01:00