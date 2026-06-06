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Okio в Афинах

Okio

О месте

Это место предлагает непринужденную атмосферу и кухню, основанную на сезонных ингредиентах. В меню преобладает средиземноморская кухня с упором на разделение блюд, устойчивое развитие, этичное отношение к продуктам и подход "ноль отходов". Это место сочетает стиль и качественную гастрономию.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Nikis 33 &, Navarchou Nikodimou 3, Athina 105 57
+302103311436
www.okio.gr

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 01:00
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 01:00
Пятница 18:00 - 01:00
Суббота 18:00 - 01:00
Контакты
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