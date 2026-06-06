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Hervé в Афинах

Hervé

О месте

Ресторан работает в формате Chef's Table, где гости располагаются за барной стойкой вокруг открытой кухни, наблюдая за приготовлением дегустационного сета из 15–18 подач. Меню представляет собой смелый микс французских техник с экзотическими азиатскими и латиноамериканскими акцентами, а современный интерьер с элементами уличного искусства и секретным кодом для входа подчеркивает эксклюзивную, но при этом динамичную атмосферу заведения.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Trion Ierarchon 170, Athina 118 52
+302103471332
www.herve-restaurant.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:30 - 00:00
Среда 19:30 - 00:00
Четверг 19:30 - 00:00
Пятница 19:30 - 00:00
Суббота 19:30 - 00:00
Контакты
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