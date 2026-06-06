National Archaeological Museum в Афинах

О месте

Крупнейший музей Греции и один из важнейших в мире, посвященный древнегреческому искусству. Он расположен в неоклассическом здании XIX века и хранит богатейшую коллекцию находок (более 20 000 экспонатов) со всех уголков страны, включая микенское золото, античные статуи и уникальные фрески.