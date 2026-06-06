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National Archaeological Museum в Афинах

National Archaeological Museum

О месте

Крупнейший музей Греции и один из важнейших в мире, посвященный древнегреческому искусству. Он расположен в неоклассическом здании XIX века и хранит богатейшую коллекцию находок (более 20 000 экспонатов) со всех уголков страны, включая микенское золото, античные статуи и уникальные фрески.

Контакты

28is Oktovriou 44, Athina 106 82
+302132144800
www.namuseum.gr

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:30 - 20:00
Вторник13:00 - 20:00
Среда08:30 - 20:00
Четверг08:30 - 20:00
Пятница08:30 - 20:00
Суббота08:30 - 20:00
Воскресенье08:30 - 20:00
Контакты
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