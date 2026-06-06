Aneton в Афинах
О месте
Известный, уютный ресторан, который славится своей современной интерпретацией греческой кухни (новой греческой кухней). Он предлагает домашнюю атмосферу, качественные сезонные продукты и блюда, вдохновленные традиционными рецептами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Веганские блюда
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Navarchou Nikodimou 3, Athina 105 57
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 00:00
Среда 17:00 - 00:00
Четверг 17:00 - 00:00
Пятница 17:00 - 00:00
Суббота 17:00 - 00:00