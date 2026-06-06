New Acropolis Museum в Афинах
О месте
Современное здание из стекла и бетона у подножия холма. Оно хранит более 4200 артефактов, включая уникальные кариатиды и фризы Парфенона, с великолепным панорамным видом на Акрополь. Стеклянные полы открывают вид на археологические раскопки под музеем.
Контакты
Dionysiou Areopagitou 15, Athina 117 42
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 09:00 - 17:00
Вторник 09:00 - 20:00
Среда 09:00 - 20:00
Четверг 09:00 - 20:00
Пятница 09:00 - 22:00
Суббота 09:00 - 20:00
Воскресенье 09:00 - 20:00