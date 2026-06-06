New Acropolis Museum в Афинах

О месте

Современное здание из стекла и бетона у подножия холма. Оно хранит более 4200 артефактов, включая уникальные кариатиды и фризы Парфенона, с великолепным панорамным видом на Акрополь. Стеклянные полы открывают вид на археологические раскопки под музеем.