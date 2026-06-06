Byzantine and Christian in Athens
About
A leading institution in Greece, housing approximately 30,000 exhibits of Byzantine and post-Byzantine art. The collection includes icons, mosaics, sculptures, ceramics, and textiles (4th–20th centuries), displayed across two main sections: "Byzantium" and "From Byzantium to the Modern Era."
Contacts
Leof. Vasilissis Sofias 22, Athina 106 75
Extra Info
HOURS
Monday08:30 - 15:30
Wednesday08:30 - 15:30
Thursday08:30 - 15:30
Friday08:30 - 15:30
Saturday08:30 - 15:30
Sunday08:30 - 15:30