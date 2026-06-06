Byzantine and Christian в Афинах
О месте
Ведущее учреждение Греции, хранящее около 30 000 экспонатов византийского и поствизантийского искусства. Коллекция включает иконы, мозаики, скульптуры, керамику и ткани (IV–XX вв.), размещенные в двух основных зонах: «Византия» и «От Византии до современной эпохи».
Контакты
Leof. Vasilissis Sofias 22, Athina 106 75
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:30 - 15:30
Среда08:30 - 15:30
Четверг08:30 - 15:30
Пятница08:30 - 15:30
Суббота08:30 - 15:30
Воскресенье08:30 - 15:30