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The Iron Fairies Bali in Bali

The Iron Fairies Bali

About

A legendary premium bar and nightclub in Seminyak, Bali, known for its enchanting “fairy workshop” atmosphere with iron details, dim lighting, and a capacity of 500 guests.

Features

Live music
Full bar
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Table reservations
Parking
Valet parking

Contacts

Jl. Petitenget No.19x, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
+628999999123

Extra Info

HOURS
Monday19:00 - 03:00
Tuesday19:00 - 03:00
Wednesday19:00 - 03:00
Thursday19:00 - 03:00
Friday19:00 - 04:00
Saturday19:00 - 04:00
Sunday19:00 - 03:00