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The Iron Fairies Bali в Бали

The Iron Fairies Bali

О месте

Легендарный премиум-бар и ночной клуб в Семиньяке известный волшебной атмосферой в стиле сказочной мастерской с железными деталями, тусклым освещением и местом на 500 человек.

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Jl. Petitenget No.19x, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
+628999999123

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 03:00
Вторник19:00 - 03:00
Среда19:00 - 03:00
Четверг19:00 - 03:00
Пятница19:00 - 04:00
Суббота19:00 - 04:00
Воскресенье19:00 - 03:00
Контакты
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