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The Mesa Bali in Bali

The Mesa Bali

About

A stylish multi-level nightclub in the heart of Berawa, Bali. It combines a main nightclub, a cozy rooftop lounge, and a garden area, attracting tourists and premium nightlife enthusiasts.

Features

Live music
Full bar
Seating
Wi-Fi
Table reservations
Parking
Valet parking
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay

Contacts

Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
+6281237388745

Extra Info

HOURS
Monday20:00 - 05:00
Tuesday20:00 - 05:00
Wednesday20:00 - 05:00
Thursday20:00 - 05:00
Friday20:00 - 05:00
Saturday20:00 - 05:00
Sunday20:00 - 05:00