The Mesa Bali in Bali
About
A stylish multi-level nightclub in the heart of Berawa, Bali. It combines a main nightclub, a cozy rooftop lounge, and a garden area, attracting tourists and premium nightlife enthusiasts.
Features
Live music
Full bar
Seating
Wi-Fi
Table reservations
Parking
Valet parking
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Contacts
Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
Extra Info
HOURS
Monday20:00 - 05:00
Tuesday20:00 - 05:00
Wednesday20:00 - 05:00
Thursday20:00 - 05:00
Friday20:00 - 05:00
Saturday20:00 - 05:00
Sunday20:00 - 05:00