The Mesa Bali в Бали
О месте
Стильный многоуровневый ночной клуб в сердце Берава. Он сочетает ночной клуб, уютный лаунж на крыше и садовую зону, привлекая туристов и любителей ночной жизни премиум-класса.
Особенности
Живая музыка
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 05:00
Вторник20:00 - 05:00
Среда20:00 - 05:00
Четверг20:00 - 05:00
Пятница20:00 - 05:00
Суббота20:00 - 05:00
Воскресенье20:00 - 05:00