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The Mesa Bali в Бали

The Mesa Bali

О месте

Стильный многоуровневый ночной клуб в сердце Берава. Он сочетает ночной клуб, уютный лаунж на крыше и садовую зону, привлекая туристов и любителей ночной жизни премиум-класса.

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Jl. Pantai Berawa, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
+6281237388745

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 05:00
Вторник20:00 - 05:00
Среда20:00 - 05:00
Четверг20:00 - 05:00
Пятница20:00 - 05:00
Суббота20:00 - 05:00
Воскресенье20:00 - 05:00
Контакты
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