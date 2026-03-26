Savaya Bali in Bali

Savaya Bali

A luxurious beach club in southern Bali, Uluwatu, perched atop a 100-meter limestone cliff with panoramic views of the Indian Ocean. It features elegant design, infinity pools, and evening parties with top DJs, making it ideal for premium relaxation and stylish gatherings.

Полный бар
Живая музыка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Jl. Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Pecatu, Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali 80364
+6281130990900
savaya.com

Monday 13:00 - 22:00
Tuesday 13:00 - 22:00
Wednesday 13:00 - 22:00
Thursday 13:00 - 22:00
Friday 13:00 - 00:00
Saturday 15:00 - 00:00
Sunday 13:00 - 00:00