Savaya Bali в Bali
О месте
Роскошный пляжный клуб на юге Бали в Улувату, расположенный на вершине 100-метровой известняковой скалы с панорамным видом на Индийский океан. Он сочетает элегантный дизайн, infinity-бассейны и вечерние вечеринки с топовыми диджеями, идеален для премиум-отдыха и стильных тусовок.
Особенности
Полный бар
Живая музыка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Контакты
Jl. Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Pecatu, Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali 80364
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 22:00
Вторник 13:00 - 22:00
Среда 13:00 - 22:00
Четверг 13:00 - 22:00
Пятница 13:00 - 00:00
Суббота 15:00 - 00:00
Воскресенье 13:00 - 00:00