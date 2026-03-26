Koral Restaurant (The Apurva Kempinski) in Bali
The island’s first underwater aquarium restaurant, combining modern cuisine with views of sharks, manta rays, and tropical fish right from the dining room.
Посадочные места
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Wi-Fi
Принимают карты
Тихая обстановка
Валет-паркинг
Парковка
Apple Pay / Google Pay
Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Sawangan, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali
HOURS
Monday 12:00 - 22:30
Tuesday 12:00 - 22:30
Wednesday 12:00 - 22:30
Thursday 12:00 - 22:30
Friday 12:00 - 22:30
Saturday 12:00 - 22:30
Sunday 12:00 - 22:30