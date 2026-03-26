Koral Restaurant (The Apurva Kempinski) в Bali
О месте
Первый подводный ресторан-аквариум на острове, сочетающий современную кухню с видом на акул, манту и тропических рыб прямо из зала.
Особенности
Посадочные места
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Бронирование столов
Wi-Fi
Принимают карты
Тихая обстановка
Валет-паркинг
Парковка
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Jl. Raya Nusa Dua Selatan, Sawangan, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 22:30
Вторник 12:00 - 22:30
Среда 12:00 - 22:30
Четверг 12:00 - 22:30
Пятница 12:00 - 22:30
Суббота 12:00 - 22:30
Воскресенье 12:00 - 22:30