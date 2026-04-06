The Bamboo Bar in Bangkok
A legendary jazz bar at the Mandarin Oriental Bangkok, offering an elegant 1950s atmosphere with views of the Chao Phraya River—ideal for a romantic or refined evening.
Коктейльная карта
Живая музыка
Терраса
Парковка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500
HOURS
Monday17:00 - 01:00
Tuesday17:00 - 01:00
Wednesday17:00 - 01:00
Thursday17:00 - 01:00
Friday17:00 - 02:00
Saturday17:00 - 02:00
Sunday17:00 - 01:00