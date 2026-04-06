The Bamboo Bar в Bangkok
Легендарный джаз-бар в отеле Mandarin Oriental Bangkok. Он предлагает изысканную атмосферу 1950-х с видом на реку Чао Прайя, идеален для романтики или элитного отдыха.
Коктейльная карта
Живая музыка
Терраса
Парковка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00