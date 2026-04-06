Octave Rooftop Lounge & Bar in Bangkok
A trendy rooftop bar on the 45th–49th floors of Marriott Sukhumvit, offering 360° views of Bangkok, live music, and cocktails—perfect for sunsets and stylish parties.
Винная карта
Коктейльная карта
Терраса
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка
2 ซอย, Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
Monday17:00 - 02:00
Tuesday17:00 - 02:00
Wednesday17:00 - 02:00
Thursday17:00 - 02:00
Friday17:00 - 02:00
Saturday17:00 - 02:00
Sunday17:00 - 02:00