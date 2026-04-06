Octave Rooftop Lounge & Bar в Bangkok

О месте

Крутой руфтоп-бар на 45–49 этажах Marriott Sukhumvit с видами 360°с на Бангкок, живой музыкой и коктейлями. Идеально для закатов и вечеринок в стильной атмосфере.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Терраса
Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Тихая обстановка
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2 ซอย, Sukhumvit Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
+6627970000
www.sevenrooms.com/reservations/octaverooftoploungebarbkkms/goog

ГРАФИК РАБОТЫ

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 02:00
Вторник17:00 - 02:00
Среда17:00 - 02:00
Четверг17:00 - 02:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 02:00
