Potong in Bangkok
About
An atmospheric fine dining restaurant in Bangkok’s Chinatown, where Chef Pam reinterprets Thai-Chinese flavors through a creative tasting menu. Set in her family’s former pharmacy building, the experience unfolds across several floors — from a welcome drink to dinner and the bar.
Features
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Contacts
422 Vanich 1 Rd, Samphanthawong, Bangkok 10100
Extra Info
HOURS
Monday16:30 - 23:00
Tuesday16:30 - 23:00
Wednesday16:30 - 23:00
Thursday16:30 - 23:00
Friday16:30 - 23:00
Saturday16:30 - 23:00
Sunday16:30 - 23:00