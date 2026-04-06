Potong в Bangkok
О месте
Атмосферный ресторан высокой кухни в Чайнатауне Бангкока, где шеф Пэм переосмысляет тайско-китайские вкусы в формате авторского дегустационного меню. Ресторан занимает старое здание бывшей аптеки её семьи, и весь опыт построен как путешествие по нескольким этажам — от приветственного напитка до ужина и бара.
Особенности
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
422 Vanich 1 Rd, Samphanthawong, Bangkok 10100
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник16:30 - 23:00
Вторник16:30 - 23:00
Среда16:30 - 23:00
Четверг16:30 - 23:00
Пятница16:30 - 23:00
Суббота16:30 - 23:00
Воскресенье16:30 - 23:00