Mezzaluna in Bangkok
About
An exquisite fine dining restaurant on the 65th floor of the Lebua Hotel in Bangkok, awarded two Michelin stars. It serves innovative French cuisine with delicate Japanese influences.
Features
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг
Contacts
65th Floor State Tower Bangkok 1055 Si Lom Rd, Si Lom, Bang Rak, Bangkok 10500
Extra Info
HOURS
Monday17:30 - 00:30
Tuesday17:30 - 00:30
Wednesday17:30 - 00:30
Thursday17:30 - 00:30
Friday17:30 - 00:30
Saturday17:30 - 00:30
Sunday17:30 - 00:30