Mezzaluna in Bangkok

About

An exquisite fine dining restaurant on the 65th floor of the Lebua Hotel in Bangkok, awarded two Michelin stars. It serves innovative French cuisine with delicate Japanese influences.

Features

Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг

Contacts

65th Floor State Tower Bangkok 1055 Si Lom Rd, Si Lom, Bang Rak, Bangkok 10500
+6626249555
www.lebua.com/mezzaluna

Extra Info

HOURS
Monday17:30 - 00:30
Tuesday17:30 - 00:30
Wednesday17:30 - 00:30
Thursday17:30 - 00:30
Friday17:30 - 00:30
Saturday17:30 - 00:30
Sunday17:30 - 00:30