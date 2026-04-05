Профиль
EN

Mezzaluna в Bangkok

Mezzaluna

О месте

Изысканный ресторан высокой кухни на 65‑м этаже отеля Lebua в Бангкоке, отмеченный двумя звёздами Мишлен. Здесь подают авторскую французскую кухню с тонкими японскими акцентами.

Особенности

Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

65th Floor State Tower Bangkok 1055 Si Lom Rd, Si Lom, Bang Rak, Bangkok 10500
+6626249555
www.lebua.com/mezzaluna

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 00:30
Вторник17:30 - 00:30
Среда17:30 - 00:30
Четверг17:30 - 00:30
Пятница17:30 - 00:30
Суббота17:30 - 00:30
Воскресенье17:30 - 00:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM