Moog in Barcelona
About
A small but iconic club, Moog is dedicated to electronic music. Known for its underground vibe, the club has been a staple of Barcelona's techno scene for over two decades.
Features
Живая музыка
Полный бар
Wi-Fi
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Contacts
Carrer de l'Arc del Teatre, 3, Ciutat Vella, 08002 Barcelona
Extra Info
HOURS
Monday00:00 - 05:00
Tuesday00:00 - 05:00
Wednesday00:00 - 05:00
Thursday00:00 - 05:00
Friday00:00 - 06:00
Saturday00:00 - 06:00
Sunday00:00 - 05:00