Moog в Barcelona

О месте

Небольшой, но культовый клуб Moog посвящен электронной музыке. Известный своей андеграундной атмосферой, клуб уже более двух десятилетий является одним из основных участников техно-сцены Барселоны.

Особенности

Живая музыка
Полный бар
Wi-Fi
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

Carrer de l'Arc del Teatre, 3, Ciutat Vella, 08002 Barcelona
+34933191789
moogbarcelona.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 05:00
Вторник00:00 - 05:00
Среда00:00 - 05:00
Четверг00:00 - 05:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 05:00
