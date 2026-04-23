Moog в Barcelona
О месте
Небольшой, но культовый клуб Moog посвящен электронной музыке. Известный своей андеграундной атмосферой, клуб уже более двух десятилетий является одним из основных участников техно-сцены Барселоны.
Особенности
Живая музыка
Полный бар
Wi-Fi
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Контакты
Carrer de l'Arc del Teatre, 3, Ciutat Vella, 08002 Barcelona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 05:00
Вторник00:00 - 05:00
Среда00:00 - 05:00
Четверг00:00 - 05:00
Пятница00:00 - 06:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 05:00