Новый уровень услуг для отдыха, где продумана каждая деталь
Всё для вашего идеального досуга — в одном месте
Гиды Versently — настоящие эксперты в организации комфортного досуга. Они находят неожиданные сочетания культурных элементов и креативных идей, делая ваш отдых ярким и запоминающимся. Благодаря их эмпатичности и вовлеченности вы будете чувствовать себя более свободно и открыто для новых впечатлений.
Мы отбираем заведения по самым высоким стандартам, включая звезды Мишлен, чтобы вы исследовали лучшие гастрономические и культурные места города. В приложении легко найти подходящий для себя маршрут, который откроет для вас новые ощущения.
С Versently вы будете перемещаться по городу на автомобилях премиум-класса с максимальным комфортом и безопасностью. Наши водители — тактичные и опытные профессионалы, отвечающие за плавность вашей поездки.
Ваше время и ценные моменты — наш приоритет
Высокий уровень комфорта с Versently
Позвольте себе больше свободы с персональным менеджером
Идеальное сочетание консьерж-услуг премиум-класса и поддержка личного менеджера для профессионального решения всех ваших вопросов и потребностей
Индивидуальный подход и конфиденциальность
Что пишут наши клиенты, которые уже реализовали свои желания
Решила оформить подписку на месяц для начала. Заказала Mercedes и гида - это было потрясающе и оч просто! Всё организовано идеально, чувствовала себя звездой)
Я люблю это. Невероятные впечатления от поездки с Vertently! В Абу-Даби мы посетили несколько музеев и сделали остановку в роскошном ресторане. Все было прекрасно организовано, от транспортировки до бронирования столиков. Отдельное спасибо нашему гиду, который сделал экскурсию не только познавательной, но и очень интересной.
Я пользуюсь приложением уже пару месяцев, и это действительно облегчает жизнь. В ОАЭ мы организовали тур по лучшим пляжным клубам Дубая. Я забронировал аренду яхты через приложение, и это было незабываемое приключение. Гид показал нам скрытые жемчужины города, которые мы бы никогда не нашли самостоятельно. Отличный сервис, настоятельно рекомендую!
Я впервые летел в Дубай один, ничего не зная, ни где поесть, ни где потусоваться, хороший друг посоветовал это приложение, и всего за 10 минут я составил себе план отдыха в приятной компании гида. Выбор заведений, пунктуальность водителя и образованность гида произвели на меня впечатление, спасибо вам!