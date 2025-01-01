Погрузитесь в незабываемые впечатления с премиальными услугами в Барселоне
Ощутите ценность момента в компании гида: посещайте запоминающиеся локации и наслаждайтесь комфортом в автомобилях премиум-класса. Вместе мы создаём воспоминания, к которым хочется возвращаться.
Идеальные мэтчи для любого вашего желания
Множество компаньонов в соответствии с вашими интересами
I’m Antonio, born and raised in Barcelona. I love architecture, especially Gaudí’s modernism. I’ll g...
Hello test ...
My name is Maria, and I live in the heart of Barcelona. I adore local gastronomy and will share the ...
My name is Chloe, and Los Angeles is where I feel alive. I love talking about the city’s music, film...
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА
Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге
Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.
Минималистичный и изысканный ресторан, известный своим инновационным подходом к каталонско...
Роскошный ресторан с тремя звездами Мишлен, предлагающий авангардные блюда. Шеф-повар Жорд...
Таинственный и захватывающий ресторан от Альберта Адриа, в котором гости отправятся в кули...
Высококлассный японский ресторан, известный своими изысканными суши и блюдами в стиле кайс...
A cutting-edge restaurant run by three former El Bulli chefs, known for its avant-garde ap...
Легендарный ресторан морепродуктов в Барселоне, известный своими свежими уловами и традици...
Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.