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Razzmatazz в Барселоне

Razzmatazz

О месте

Один из самых больших и знаковых ночных клубов Барселоны, Razzmatazz имеет пять различных залов, каждый из которых предлагает уникальный музыкальный опыт. От инди-рока до техно — это рай для любителей самой разной музыки.

Особенности

Живая музыка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Полный бар
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Carrer dels Almogàvers, 122, Sant Martí, 08018 Barcelona
+34933208200

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница00:30 - 05:00
Суббота01:00 - 06:00
Воскресенье01:00 - 06:00
Контакты
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