Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Koy Shunka в Барселоне

Koy Shunka

О месте

Высококлассный японский ресторан, известный своими изысканными суши и блюдами в стиле кайсэки. Шеф-повар Хидеки Мацухиса сочетает традиционные японские техники со средиземноморскими ингредиентами, создавая действительно уникальные блюда. Кухня: Японская

Особенности

Полный бар
Тихая обстановка
Посадочные места
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Carrer d'en Copons, 7, Ciutat Vella, 08002 Barcelona

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:30 - 21:00
Среда19:30 - 21:00
Четверг13:00 - 21:00
Пятница13:00 - 21:00
Суббота13:00 - 21:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM