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Koy Shunka in Barcelona

Koy Shunka

About

An upscale Japanese restaurant known for its refined sushi and kaiseki-style dishes. Chef Hideki Matsuhisa blends traditional Japanese techniques with Mediterranean ingredients to create a truly unique dining experience. Cuisine: Japanese

Features

Full bar
Quiet atmosphere
Seating
Table reservations
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay

Contacts

Carrer d'en Copons, 7, Ciutat Vella, 08002 Barcelona

Extra Info

HOURS
Tuesday19:30 - 21:00
Wednesday19:30 - 21:00
Thursday13:00 - 21:00
Friday13:00 - 21:00
Saturday13:00 - 21:00