Disfrutar в Барселоне
О месте
Новаторский ресторан, управляемый тремя бывшими шеф-поварами El Bulli, известный своим авангардным подходом к средиземноморской кухне. Дегустационное меню — это путешествие по творческим и удивительным блюдам в стильной, современной обстановке.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Контакты
Carrer de Villarroel, 163, Eixample, 08036 Barcelona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 20:00
Вторник12:30 - 20:00
Среда12:30 - 20:00
Четверг12:30 - 20:00
Пятница12:30 - 20:00