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Disfrutar в Барселоне

Disfrutar

О месте

Новаторский ресторан, управляемый тремя бывшими шеф-поварами El Bulli, известный своим авангардным подходом к средиземноморской кухне. Дегустационное меню — это путешествие по творческим и удивительным блюдам в стильной, современной обстановке.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка

Контакты

Carrer de Villarroel, 163, Eixample, 08036 Barcelona
+34933486896

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 20:00
Вторник12:30 - 20:00
Среда12:30 - 20:00
Четверг12:30 - 20:00
Пятница12:30 - 20:00
Контакты
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