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Alkimia в Барселоне

Alkimia

О месте

Минималистичный и изысканный ресторан, известный своим инновационным подходом к каталонской кухне. Шеф-повар Жорди Вила сочетает традиционные техники с современным вкусом, предлагая креативное дегустационное меню с лучшими местными ингредиентами. Кухня: Каталонская

Особенности

Винная карта
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места

Контакты

Rda. de Sant Antoni, 41, Eixample, 08011 Barcelona

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 21:30
Вторник13:00 - 21:30
Среда13:00 - 21:30
Четверг13:00 - 21:30
Пятница13:00 - 14:30
Контакты
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