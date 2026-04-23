ABaC in Barcelona
A luxurious three-star Michelin restaurant offering an avant-garde dining experience. Chef Jordi Cruz presents an inventive menu that blends molecular gastronomy with traditional Catalan flavors in a chic and elegant setting. Cuisine: Modern Catalan
Посадочные места
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Бронирование столов
Wi-Fi
Парковка
Av. del Tibidabo, 1, Sarrià-Sant Gervasi, 08022 Barcelona
HOURS
Monday13:00 - 00:00
Thursday13:00 - 00:00
Friday13:00 - 00:00
Saturday13:00 - 00:00
Sunday13:00 - 00:00