We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze our traffic. By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy.

Profile
RU

Lasarte in Barcelona

Lasarte

About

Трехзвездочный мишленовский ресторан знаменитого шеф-повара Мартина Берасатеги с изысканным меню, в котором соединяются современные и традиционные вкусы. Элегантная обстановка и исключительное обслуживание делают этот ресторан одним из лучших среди ресторанов высокой кухни в Барселоне. Кухня: Современная европейская

Features

Wine list
Cocktail list
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay

Contacts

Carrer de Mallorca, 259, Eixample, 08008 Barcelona
+34934453242

Extra Info

HOURS
Wednesday13:00 - 21:30
Thursday13:00 - 21:30
Friday13:00 - 21:30
Saturday13:00 - 21:30