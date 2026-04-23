Koy Shunka in Barcelona
About
An upscale Japanese restaurant known for its refined sushi and kaiseki-style dishes. Chef Hideki Matsuhisa blends traditional Japanese techniques with Mediterranean ingredients to create a truly unique dining experience. Cuisine: Japanese
Features
Полный бар
Тихая обстановка
Посадочные места
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Contacts
Carrer d'en Copons, 7, Ciutat Vella, 08002 Barcelona
Extra Info
HOURS
Tuesday 19:30 - 21:00
Wednesday 19:30 - 21:00
Thursday13:00 - 21:00
Friday13:00 - 21:00
Saturday13:00 - 21:00