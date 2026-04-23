Koy Shunka в Barcelona

О месте

Высококлассный японский ресторан, известный своими изысканными суши и блюдами в стиле кайсэки. Шеф-повар Хидеки Мацухиса сочетает традиционные японские техники со средиземноморскими ингредиентами, создавая действительно уникальные блюда. Кухня: Японская

Особенности

Полный бар
Тихая обстановка
Посадочные места
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Carrer d'en Copons, 7, Ciutat Vella, 08002 Barcelona
www.koyshunka.com/KoyShunka/esp_home.html

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:30 - 21:00
Среда 19:30 - 21:00
Четверг13:00 - 21:00
Пятница13:00 - 21:00
Суббота13:00 - 21:00
