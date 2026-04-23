Lasarte in Barcelona
About
Трехзвездочный мишленовский ресторан знаменитого шеф-повара Мартина Берасатеги с изысканным меню, в котором соединяются современные и традиционные вкусы. Элегантная обстановка и исключительное обслуживание делают этот ресторан одним из лучших среди ресторанов высокой кухни в Барселоне. Кухня: Современная европейская
Features
Винная карта
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Contacts
Carrer de Mallorca, 259, Eixample, 08008 Barcelona
Extra Info
HOURS
Wednesday13:00 - 21:30
Thursday13:00 - 21:30
Friday13:00 - 21:30
Saturday13:00 - 21:30