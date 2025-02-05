Orfali Bros Bistro — Дубай, ОАЭ

Trèsind Studio — Дубай, ОАЭ

Kinoya — Дубай, ОАЭ

Khufu’s — Каир, Египет

Ossiano — Дубай, ОАЭ

Fusions by Tala — Манама, Бахрейн

Jun’s — Дубай, ОАЭ

Shams El Balad — Амман, Иордания

Em Sherif — Бейрут, Ливан

Moonrise — Дубай, ОАЭ

Fakhreldin — Амман, Иордания

Boca — Дубай, ОАЭ

Alee — Амман, Иордания

3 Fils — Дубай, ОАЭ

Bait Maryam — Дубай, ОАЭ

Marble — Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Row on 45 — Дубай, ОАЭ

Dara Dining by Sara Aqel — Амман, Иордания

Sachi — Каир, Египет

Coya — Абу-Даби, ОАЭ

Рейтинг формируется на основе голосования более 250 экспертов в области гастрономии, включая шеф-поваров, рестораторов и кулинарных критиков со всего региона. Каждый член Академии голосует за семь ресторанов, причём как минимум два из них должны находиться за пределами его страны проживания. Список демонстрирует разнообразие и богатство кулинарных традиций региона Ближнего Востока и Северной Африки, объединяя рестораны из разных городов и стран, каждый из которых предлагает уникальный гастрономический опыт.