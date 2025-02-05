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Делимся с вами списком первых 20 ресторанов, вошедших в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants MENA за 2025 год

  • Orfali Bros Bistro — Дубай, ОАЭ
  • Trèsind Studio — Дубай, ОАЭ
  • Kinoya — Дубай, ОАЭ
  • Khufu’s — Каир, Египет
  • Ossiano — Дубай, ОАЭ
  • Fusions by Tala — Манама, Бахрейн
  • Jun’s — Дубай, ОАЭ
  • Shams El Balad — Амман, Иордания
  • Em Sherif — Бейрут, Ливан
  • Moonrise — Дубай, ОАЭ
  • Fakhreldin — Амман, Иордания
  • Boca — Дубай, ОАЭ
  • Alee — Амман, Иордания
  • 3 Fils — Дубай, ОАЭ
  • Bait Maryam — Дубай, ОАЭ
  • Marble — Эр-Рияд, Саудовская Аравия
  • Row on 45 — Дубай, ОАЭ
  • Dara Dining by Sara Aqel — Амман, Иордания
  • Sachi — Каир, Египет
  • Coya — Абу-Даби, ОАЭ

Рейтинг формируется на основе голосования более 250 экспертов в области гастрономии, включая шеф-поваров, рестораторов и кулинарных критиков со всего региона. Каждый член Академии голосует за семь ресторанов, причём как минимум два из них должны находиться за пределами его страны проживания. Список демонстрирует разнообразие и богатство кулинарных традиций региона Ближнего Востока и Северной Африки, объединяя рестораны из разных городов и стран, каждый из которых предлагает уникальный гастрономический опыт.

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