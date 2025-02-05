Рейтинг формируется на основе голосования более 250 экспертов в области гастрономии, включая шеф-поваров, рестораторов и кулинарных критиков со всего региона. Каждый член Академии голосует за семь ресторанов, причём как минимум два из них должны находиться за пределами его страны проживания. Список демонстрирует разнообразие и богатство кулинарных традиций региона Ближнего Востока и Северной Африки, объединяя рестораны из разных городов и стран, каждый из которых предлагает уникальный гастрономический опыт.