Mirano Brussels in Brussels
About
A legendary nightclub in Brussels (since 1981) in a former 1930s cinema building. A rotating dance floor, three bars, four VIP boxes, capacity up to 1,000 people. Performances by famous DJs.
Features
Cocktail list
Wine and beer
Wine list
Full bar
Wi-Fi
Table reservations
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
DJ sets
Live music
Contacts
Chau. de Louvain 38, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Extra Info
HOURS
Thursday21:00 - 04:00
Friday23:00 - 05:00
Saturday23:00 - 05:00