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Mirano Brussels in Brussels

Mirano Brussels

About

A legendary nightclub in Brussels (since 1981) in a former 1930s cinema building. A rotating dance floor, three bars, four VIP boxes, capacity up to 1,000 people. Performances by famous DJs.

Features

Cocktail list
Wine and beer
Wine list
Full bar
Wi-Fi
Table reservations
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
DJ sets
Live music

Contacts

Chau. de Louvain 38, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
+32456688852

Extra Info

HOURS
Thursday21:00 - 04:00
Friday23:00 - 05:00
Saturday23:00 - 05:00