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Mirano Brussels в Брюсселе

Mirano Brussels

О месте

Легендарный ночной клуб в Брюсселе (с 1981 г.) в здании кинотеатра 1930-х годов. Вращающийся танцпол, три бара, четыре VIP-ложи, вместимость до 1000 человек. Выступления известных диджеев.

Особенности

Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Живая музыка

Контакты

Chau. de Louvain 38, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
+32456688852

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг21:00 - 04:00
Пятница23:00 - 05:00
Суббота23:00 - 05:00
Контакты
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