Mirano Brussels в Брюсселе
О месте
Легендарный ночной клуб в Брюсселе (с 1981 г.) в здании кинотеатра 1930-х годов. Вращающийся танцпол, три бара, четыре VIP-ложи, вместимость до 1000 человек. Выступления известных диджеев.
Особенности
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Живая музыка
Контакты
Chau. de Louvain 38, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг21:00 - 04:00
Пятница23:00 - 05:00
Суббота23:00 - 05:00